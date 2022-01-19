Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Смартфоны Samsung получат графику от AMD

Samsung выпустила процессор Exynos 2200 с графикой AMD

Изображение: Samsung

Samsung анонсировала выход процессора Exynos 2200, который имеет интегрированную графическую систему от AMD. Об этом сообщается на сайте компании.

Чип рассчитан на использование во флагманских смартфонах. Процессор создан по четырехнанометровому техпроцессу EUV, имеет графику на архитектуре RDNA 2 от AMD. Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и доступную на игровых консолях технологию Variable Rate Shading (VRS). Компонент имеет восемь ядер: основное ядро Cortex-X2, три производительных Cortex-A710 и четыре энергоэффективных Cortex-A510.

Exynos 2200 поддерживает запись видео разрешением 8K с 4K HDR и камеры разрешением до 200 мегапикселей. Также чип может работать с нейросетями следующего поколения.

«Exynos 2200 обеспечит непревзойденные игровые возможности на смартфонах, а также улучшит общее впечатление от приложений для социальных сетей и фотографировании», — отметили в компании. Новый процессор уже запущен в производство, однако представители корпорации не стали уточнять, появится ли он в запланированном на февраль флагмане Galaxy S22.

О том, что Samsung и AMD объединятся для создания чипа для смартфона, в феврале 2021 года сообщал инсайдер под ником Ice Universe. Чип позволит улучшить игровые особенности телефонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Названы сроки пика и спада омикрона в России
Госпитализированная Вера Воронкова рассказала о пожаре в своей квартире
Подпольная типография задержанных в Дагестане фальшивомонетчиков попала на видео
Раскрыто заказное убийство российского бизнесмена 12-летней давности
Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов с Украины
В США нашли доказательства мошенничества Трампа
Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете
Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву
Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре
Долю в российском газовом проекте продадут китайцам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter