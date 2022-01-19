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Банкам дадут доступ к запрещенной в России информации

РБК: банки смогут получать сведения из реестра запрещенной информации

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Российские власти дадут банкам частичный доступ к запрещенной в стране информации, пишет РБК. О ее получении договорились Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор.

Речь идет о доступе к части сведений из Единого реестра запрещенной информации, которые необходимы для борьбы с переводами в адрес нелегальных онлайн-казино. Предполагается, что это будет список запрещенных доменных имен.

При этом предоставляться такие доменные имена будут в зашифрованном виде. Таким образом, представители кредитных организаций смогут лишь проверить присутствие искомых подозрительных интернет-адресов в списке запрещенных.

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Представитель Роскомнадзора объяснил изданию принцип работы нового механизма. «Роскомнадзор через личный кабинет на сайте Банка России сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в Едином реестре ссылок в зашифрованном виде. Расшифровать ее организации смогут, только имея конкретную ссылку на соответствующий интернет-ресурс организации, с которой осуществляются те или иные финансовые операции», — пояснил он.

По закону банкам полагаются штрафы за исполнение поручения клиента о перечислении средств на счет онлайн-казино. Таким образом банки нарушают требования закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако ЦБ ранее временно отложил применение указанных штрафов, поскольку банки не могли самостоятельно определить степень надежности получателя средств и законности платежа.

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Платон Щукин
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