Следовавший на Кипр российский самолет экстренно сел из-за смерти пассажира

Самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Пафос, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, во время полета у путешественника ухудшилось самочувствие. «В аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково) — Пафос (Кипр). В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, и он скончался», — говорится в сообщении.

Приехавшая в аэропорт бригада медицинской помощи констатировала смерть туриста. Отмечается, что в настоящее время на борту работают правоохранительные органы.

Ранее 14 января российский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Рейс, летевший по маршруту Сочи — Москва, был вынужден прервать полет из-за больного ребенка — во время набора высоты у девочки начались судороги.