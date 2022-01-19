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Следовавший на Кипр российский самолет экстренно сел из-за смерти пассажира

Российский самолет, следовавший в Пафос, аварийно сел в Сочи из-за смерти пассажира

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Самолет российской авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Пафос, совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, во время полета у путешественника ухудшилось самочувствие. «В аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково) — Пафос (Кипр). В полете пассажиру, мужчине 1954 года рождения, стало плохо, и он скончался», — говорится в сообщении.

Приехавшая в аэропорт бригада медицинской помощи констатировала смерть туриста. Отмечается, что в настоящее время на борту работают правоохранительные органы.

Ранее 14 января российский самолет совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за плохого самочувствия полуторагодовалого пассажира. Рейс, летевший по маршруту Сочи — Москва, был вынужден прервать полет из-за больного ребенка — во время набора высоты у девочки начались судороги.

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Валентина Процкова
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