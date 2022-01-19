Россиянам рассказали о скрытых функциях Telegram

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал россиянам, какие полезные функции и коды скрываются в популярном мессенджере Telegram. Его слова передает «Газета.Ru».

Эксперт сообщил, что в Telegram есть Inline-боты, с помощью которых можно найти в мессенджере почти любую информацию. По его словам, если в строке сообщения написать «@vid», а затем нажать пробел и добавить «iPhone 13», то на экране появится окно с YouTube-видеороликами, в названии которых присутствует последнее слово.

Если набрать «@gif», то будет доступна возможность отправить собеседнику GIF-анимацию, а если ввести в строке «@pic», то можно отправить любое изображение из базы Яндекса, отметил Зыков. «Если же написать «@iLyricsbot» и добавить название песни или имя артиста, можно найти текст практически любой песни», — заявил директор Ассоциации пользователей.

Также в популярном мессенджере можно встретить такой Inline-бот, как «@wiki», благодаря которому можно отправить другому пользователю ссылку на статью из англоязычной «Википедии». А бот «@imdb», как уточнил Зыков, помогает найти страницу фильма на веб-сайте IMDb, содержащем крупнейшую базу данных о кинематографе.

Специалист рассказал и о возможности отправки отложенного сообщения. По его словам, если на длительное время нажать кнопку «Отправить сообщение», то на экране появится небольшое окно с предложением отправки послания с выбором даты и времени. Там же можно выбрать беззвучную отправку сообщения.

Если выделить часть текста перед отправкой и зажать ее в течение нескольких секунд, то на экране возникнет меню для форматирования текста. Как отметил специалист, благодаря этой функции сообщение можно выделить курсивом, подчеркнуть или сделать его шрифт жирным.

Часть послания можно скрыть, если выбрать пункт «Спойлер», добавил Зыков. Он уточнил, что собеседник сможет прочитать скрытое сообщение только после нажатия на него. Специалист подчеркнул, что это очень полезно, если человек отправляет в общий чат какую-то информацию, которую кто-то из участников беседы пока не хочет знать.

Чтобы не потерять важные данные, Зыков посоветовал сопровождать все сообщения с такой информацией хештегом. «Это поможет их (сообщения — прим. «Ленты.ру») не потерять или как-то структурировать поиск сообщений», — подчеркнул директор Ассоциации пользователей.