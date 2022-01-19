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В США рассказали о приближающемся «Карибском кризисе» из-за ситуации на Украине

Политолог: США на грани военного конфликта с Россией из-за вмешательства в дела Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воинствующий истеблишмент в Вашингтоне подводит США к грани военного конфликта с Россией своим потенциальным вмешательством в дела Украины. Об этом Fox News заявил эксперт по российской политике Клинтон Эрлих.

По словам политолога, американские чиновники — это «поджигатели войны», чьи советы «выгнать русских из Крыма» и более агрессивно отстаивать интересы Украины имеют смертельные последствия. «Архитектор американской стратегии времен холодной войны Джордж Кеннан предупредил, что расширение НАТО может привести нас к войне с Россией, и он был прав. Сейчас мы стоим на краю пропасти», — рассказал Эрлих.

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Эксперт также обратил внимание и на приближающийся «Карибский кризис» из-за ситуации на Украине. «Русские говорят о возможном развертывании стратегических сил на Кубе и в Венесуэле в качестве повторения кубинского ракетного кризиса. Это шокирует, что люди не расстраиваются по этому поводу, потому что жизнь американцев находится под угрозой», — отметил он.

Ранее заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов назвал глупостью сообщения о вероятном размещении российских вооружений в Венесуэле и на Кубе. Он пояснил, что Венесуэла находится достаточно далеко от американских границ, а на Кубе, хоть она и ближе, нет российской военной базы — она была ликвидирована еще в начале 2000-х годов.

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Виктория Кондратьева
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