Россия допустила применение сил ОДКБ не только в Казахстане

Россия проанализирует опыт применения сил ОДКБ в Казахстане на случай возникновения массовых беспорядков в других союзнических государствах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, сообщает РИА Новости.

«Опыт успешной миротворческой операции будет тщательно проанализирован, в том числе для принятия превентивных мер на случай попыток повторения похожих "сюжетов" в других государствах зоны ответственности ОДКБ», — сказал замглавы МИД. По словам Сыромолотова, российские власти изучат значение и итоги операции не только совместно с казахстанским коллегами, но и с другими странами ОДКБ.

По мнению чиновника, миротворческий контингент союзников показал себя эффективным механизмом противодействия международному терроризму. Это угроза и стала основанием для введения сил ОДКБ, добавил Сыромолотов. «Именно поэтому Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял 6 января решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан», — пояснил он.

Силы ОДКБ прибыли в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева для помощи в ситуации массовых беспорядков. Они занялись охраной правительственных зданий и инфраструктуры от вооруженных банд, которые ранее успешно захватили штаб Комитета национальной безопасности в Алма-Ате, а также мэрию города. После восстановления порядка союзнические миротворцы покидают республику.