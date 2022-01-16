В Московскую область из Казахстана прибыли 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что 18 самолетов Ил-76 и один самолет Ан-124 «Руслан» с военнослужащими и техникой прибыли на аэродром Чкаловский. Таким образом, все российские миротворцы вернулись из Казахстана на родину.

Миротворцы ОДКБ начали покидать Казахстан 13 января, после того как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении их миссии. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, окончательно процесс возвращения военных должен завершиться 19 января.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, вызванные повышением цен на газ почти в два раза. Впоследствии они переросли в беспорядки. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, они потребовали ухода бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.