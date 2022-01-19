Россияне назвали главные правила для знакомств в интернете

Эксперты приложения для знакомств Badoo провели опрос среди российских пользователей и выяснили, какими правилами они руководствуются при поиске партнера в интернете. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Среди главных правил для знакомства юзеры назвали отказ от поиска по типажам. С мнением о том, что необходимо пытаться строить отношения с разными людьми, согласны более 75 процентов респондентов. Отмечается, что во многом это связано с печальным опытом в прошлом: 37 процентов признались, что поиски партнеров по типажам не помогли им обрести счастье.

Также стало известно, что большинство пользователей — 71 процент — уверены, что общаться в приложении следует только с незнакомцами, а не с теми, кого они знают в реальной жизни. В то же время 29 процентов опрошенных заявили, что не против того, чтобы побеседовать со знакомыми людьми на платформе. Кроме того, они посчитали необходимым поставить им лайк из вежливости.

Помимо этого, в 2022 году россияне решили увеличить среднее время свидания. По мнению 84 процентов респондентов, встреча должна длиться чуть более четырех часов. Они полагают, что этого будет достаточно, чтобы хорошо узнать потенциального партнера. 57 процентов пользователей выступают за активные свидания, например, совместные прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Во время встречи большинство юзеров хотят разговаривать на легкие темы и не обсуждать политику.

Еще одно правило касается дохода и должности потенциального партнера. Всего 20 процентов опрошенных рассказали, что мечтают найти человека с высокооплачиваемой работой, еще меньше — с собственным домом. Большинство пользователей — 66 процентов — обращают особое внимание на чувство юмора собеседника, другие (30 процентов) — на здоровье собеседника, а четверть юзеров хотели бы встречаться с человеком, который живет один.

Более половины россиян считают, что добиться успеха можно, общаясь с несколькими людьми одновременно. В 2021 году пользователи в среднем вели переписки с тремя потенциальными партнерами. Чаще всего они использовали три эмодзи: широкую улыбку, сердце и подмигивание. Уточняется, что в 2022 году юзеры не собираются сбавлять темпы. При этом мужчины хотели бы общаться с большим количеством потенциальных партнеров, чем женщины.

Badoo — это крупнейшая международная сеть для знакомств. Миссией компании является предоставление лучших технологий для общения.