В популярном арабском курорте опровергли новые ограничения для туристов

В Департаменте культуры и туризма Абу-Даби опровергли информацию о новых ограничениях для путешественников, в том числе из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В среду, 19 января, в ряде отечественных и иностранных СМИ появились сообщения о том, что приезжающие на популярный арабский курорт отдыхающие, имеющие две прививки против COVID-19, больше не считаются полностью вакцинированными. Для въезда в эмират им потребуется ревакцинироваться.

«"Вестник АТОР" обратился за разъяснениями в Департамент культуры и туризма Абу-Даби. Там информацию опровергли, пояснив, что требование об обязательной бустерной дозе для въезда в Абу-Даби действительно существует. Но распространяется оно только на резидентов и жителей эмирата, но не на туристов», — заявили специалисты ассоциации.

При этом отмечается, что для для отдыха в эмирате путешественникам по-прежнему необходим сертификат о полной вакцинации (срок действия сертификата — год). «В Абу-Даби одобрена только одна российская вакцина — "Спутник V"», — напомнили в департаменте.

Ранее в январе власти Египта разъяснили россиянам, планирующим отдых в республике, новые правила въезда в страну с 22 января. Так, все въезжающие в страну туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке, отрицательные результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19.