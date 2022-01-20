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В популярном арабском курорте опровергли новые ограничения для туристов

АТОР: ограничения на въезд в Абу-Даби не распространяются на туристов

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В Департаменте культуры и туризма Абу-Даби опровергли информацию о новых ограничениях для путешественников, в том числе из России. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В среду, 19 января, в ряде отечественных и иностранных СМИ появились сообщения о том, что приезжающие на популярный арабский курорт отдыхающие, имеющие две прививки против COVID-19, больше не считаются полностью вакцинированными. Для въезда в эмират им потребуется ревакцинироваться.

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«"Вестник АТОР" обратился за разъяснениями в Департамент культуры и туризма Абу-Даби. Там информацию опровергли, пояснив, что требование об обязательной бустерной дозе для въезда в Абу-Даби действительно существует. Но распространяется оно только на резидентов и жителей эмирата, но не на туристов», — заявили специалисты ассоциации.

При этом отмечается, что для для отдыха в эмирате путешественникам по-прежнему необходим сертификат о полной вакцинации (срок действия сертификата — год). «В Абу-Даби одобрена только одна российская вакцина — "Спутник V"», — напомнили в департаменте.

Ранее в январе власти Египта разъяснили россиянам, планирующим отдых в республике, новые правила въезда в страну с 22 января. Так, все въезжающие в страну туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке, отрицательные результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19.

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Валентина Процкова
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