На трассе в Чехии столкнулись 36 автомобилей

На скоростной трассе в Чехии произошла авария, в результате которой столкнулись 36 автомобилей. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Управления пожарной охраны Терезу Флигерову.

По информации издания, на 33-м километре магистрали Пльзень — Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что пострадавших доставили в больницы на вертолетах.

На данный момент движение по автомагистрали перекрыто. Службы спасения предполагают, что число раненых может вырасти. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за обледенения дороги.

8 января сообщалось, что в Египте в массовом ДТП с автобусом погибли не менее 16 человек, еще 18 — получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на западе Синайского полуострова. В десяти километрах от Эль-Тура на трассе между городами Суэц — Тор столкнулись микроавтобус и автобус.