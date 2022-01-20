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На трассе в Чехии столкнулись 36 автомобилей

На скоростной магистрали в Чехии столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей

Фото: David W Cerny / Reuters

На скоростной трассе в Чехии произошла авария, в результате которой столкнулись 36 автомобилей. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя Управления пожарной охраны Терезу Флигерову.

По информации издания, на 33-м километре магистрали ПльзеньПрага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин. Четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что пострадавших доставили в больницы на вертолетах.

На данный момент движение по автомагистрали перекрыто. Службы спасения предполагают, что число раненых может вырасти. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за обледенения дороги.

8 января сообщалось, что в Египте в массовом ДТП с автобусом погибли не менее 16 человек, еще 18 — получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла на западе Синайского полуострова. В десяти километрах от Эль-Тура на трассе между городами Суэц — Тор столкнулись микроавтобус и автобус.

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Виктория Кондратьева
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