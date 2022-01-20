Китайский юань вновь зарекомендовал себя как одну из самых популярных валют для трансграничных платежей, заняв четвертое место впервые с августа 2015 года, пишет Bloomberg. У доллара появился серьезный конкурент.

Это второй показатель для китайской валюты за всю историю. На юань с июня приходится около 2,7 процента рынка, в то время как на доллар — 41 процент. Евро удерживает второе место, но его общая рыночная доля упала до восьмимесячного минимума в 37 процентов. Фунт занял третье место, а иена замкнула пятерку лидеров.

В последнее десятилетие популярность юаня как международной валюты неуклонно росла, отмечает издание. В декабре глобальные фонды увеличили вложения в китайские государственные облигации до рекордного уровня.

Ранее россияне назвали лучшую валюту для хранения накоплений. Хранить сбережения или их часть стоит в долларах, убеждены 46 процентов россиян. Евро в качестве лучшей валюты для этих целей назвали 44 процента, а рубль — 41 процент. При этом оставлять накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян.