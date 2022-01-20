Назван способ навести чистоту в доме всего за 15 минут

Эксперт по уборке Линзи Кромби назвала способ, который упростит наведение чистоты в доме. Об этом она написала в своем аккаунте в Instagram.

По мнению Кромби, на уборку можно тратить всего 15 минут в сутки. Как она объясняет, для этого необходимо следить за чистотой каждый день и не допускать беспорядка, для борьбы с которым позднее потребуются серьезные усилия.

Кромби советует ежедневно застилать постель, загружать и включать стиральную машину, пылесосить в доме, протирать с чистящим средством горизонтальные поверхности на кухне, мыть унитаз и убирать разбросанные вещи.

По ее мнению, это будет способствовать не только чистоте, но и сохранению психического здоровья. «Поддержание порядка в доме способно уменьшить тревожность, улучшить ваш сон, ослабить аллергии и усилить вашу продуктивность», — утверждает Кромби.

Ранее сообщалось, что специалисты по обустройству спальных комнат из компании Online Bedrooms раскрыли секрет хорошего сна. По мнению экспертов, избыток ненужных вещей и беспорядок в спальне мешают мозгу расслабиться.