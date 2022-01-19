Раскрыт секрет хорошего сна

Специалисты по обустройству спальных комнат из компании Online Bedrooms раскрыли секрет хорошего сна. Об этом пишет сайт Wales Online.

По мнению экспертов, избыток ненужных вещей и беспорядок в спальне мешают мозгу расслабиться. В результате заснуть и хорошо выспаться становится труднее. Они рекомендуют каждый день застилать кровать, а также убрать вещи, которые накопились на горизонтальных поверхностях, навести порядок в гардеробе, избавиться от неиспользуемой мебели и лишнего декора.

«Уборка в спальне — занятие не на пять минут, — признает Ник Шеклок из Online Bedrooms. — Для нее нужны время и некоторая безжалостность, чтобы расставаться с вещами, которые вы больше не носите, которые вы больше не хотите и в которых больше не нуждаетесь».

Наш совет — начать с малого. Просто застелить кровать и убрать вещи с поверхностей — это отличное начало, и результат будет заметен сразу. Затем переходите к гардеробу, декору и мягкой мебели, можете даже отдать кому-нибудь мебель, которая вам больше не требуется Ник Шеклок Online Bedrooms

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