Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Раскрыт секрет хорошего сна

Online Bedrooms: чтобы хорошо выспаться, нужно навести порядок в спальне

Фото: Shutterstock

Специалисты по обустройству спальных комнат из компании Online Bedrooms раскрыли секрет хорошего сна. Об этом пишет сайт Wales Online.

По мнению экспертов, избыток ненужных вещей и беспорядок в спальне мешают мозгу расслабиться. В результате заснуть и хорошо выспаться становится труднее. Они рекомендуют каждый день застилать кровать, а также убрать вещи, которые накопились на горизонтальных поверхностях, навести порядок в гардеробе, избавиться от неиспользуемой мебели и лишнего декора.

Материалы по теме:
«Человек задохнулся в собственной квартире» Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«Человек задохнулся в собственной квартире»Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
17 августа
Другая жизнь Как молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
Другая жизньКак молодежь бросает учебу, работу и квартиры в попытке убежать от усталости
1 марта

«Уборка в спальне — занятие не на пять минут, — признает Ник Шеклок из Online Bedrooms. — Для нее нужны время и некоторая безжалостность, чтобы расставаться с вещами, которые вы больше не носите, которые вы больше не хотите и в которых больше не нуждаетесь».

Наш совет — начать с малого. Просто застелить кровать и убрать вещи с поверхностей — это отличное начало, и результат будет заметен сразу. Затем переходите к гардеробу, декору и мягкой мебели, можете даже отдать кому-нибудь мебель, которая вам больше не требуется

Ник ШеклокOnline Bedrooms

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok предложила оригинальный и более приятный способ мытья унитаза и ванной. Перед тем как мыть унитаз, она протирает его метелкой для сбора пыли.

Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Российская нефть рекордно подорожала
Ситуация с закредитованностью россиян стала критичной
Пытавшегося изнасиловать двух россиянок мужчину задержала полиция
Макрон запланировал реформу Шенгенской зоны
Елена Проклова после инсульта поделилась своими планами на жизнь
Россиян предупредили о росте числа хакерских атак с помощью WhatsApp
В Минобороны заявили о возвращении всех миротворцев ОДКБ из Казахстана
Киев обсудил с ЕС сдерживание России
Стало известно о назначении нового главы службы собственной безопасности ФСИН
Раскрыта причина пожара в квартире Веры Воронковой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter