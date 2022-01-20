Дочь Трампа пригласили к «добровольному» сотрудничеству со следствием

Комитет конгресса США, расследующий произошедший в 2021 году штурм Капитолия, обратился к дочери бывшего президента Дональда Трампа Иванке с просьбой о «добровольном сотрудничестве», сообщается на сайте ведомства.

Дочь экс-президента была его советником и главой управления Белого дома по экономическим инициативам и предпринимательству. Ее пригласили к сотрудничеству, чтобы она передала данные о попытках отца помешать сертификации итогов выборов, которые он проиграл.

Следствие ожидает, что Иванка также сообщит о реакции Трампа на события 6 января и его дальнейших действиях, включая «состояние рассудка».

«Мы пишем вам с просьбой о добровольном сотрудничестве с нашим расследованием по ряду критически важных тем... Наши вопросы будут затрагивать только события 6 января, действия, которые им способствовали или повлияли на них, и вашу роль в Белом доме в этот период», — подчеркивается в заявлении комитета.

Ранее стало известно о тайных советниках Трампа в годы его президентства. Наибольшее влияние на эес-президента оказывали Шон Хэннити, Джанин Пирро, Лу Доббс и Лора Ингрэм, у каждого из которых было собственное шоу на Fox News.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года во время митинга сторонников Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого новым лидером США избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией. Пять человек погибли, десятки были задержаны.