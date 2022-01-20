Занимавшиеся делом Джоковича судьи назвали причину его депортации

Названа официальная причина депортации сербского теннисиста Новака Джоковича из Австралии. Об этом сообщает The Mirror.

«Возможность его выступления в Австралии может являться рациональным основанием для мнения, что он может способствовать антипрививочным настроениям», — говорится в заявлении занимавшихся его делом судей. По их мнению, первая ракетка мира может влиять на людей всех возрастов.

Судьи отметили, что решение о депортации принимал министр по делам иммиграции Алекс Хоук. Они добавили, что другой человек на этом посту мог принять иное решение. «У министра была возможность сделать вывод, что Джокович решил не делать прививку, потому что он был против вакцинации или не испытывал желания прививаться», — оценили решение министра судьи.

Ранее 20 января стало известно, что Джокович ведет переговоры с юристами, чтобы подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение. По мнению теннисиста и его семьи, с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне, куда поместили после первого аннулирования визы.

16 января Джокович был депортирован из Австралии. Сербу запретили посещать страну в течение трех лет. Спортсмен признался, что крайне разочарован этим решением.

14 января австралийские власти повторно аннулировали визу Джоковича и приняли решение о его депортации. У сербского теннисиста возникли проблемы, так как его виза не предполагает внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19. Также в документах были обнаружены несоответствия заявленных сведений реальным данным.