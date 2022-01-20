Британец приготовил ужин с помощью электрокара

В Великобритании мужчина приготовил рождественский ужин с помощью электрокара. Таким образом ему удалось сэкономить во время энергокризиса, сообщает The Times.

Основатель компании Indra Renewable Technologies Майк Скулинг запек индейку, разогрев духовку электроэнергией из батареи электрокара Nissan Leaf. Он зарядил автомобиль ночью, когда электричество стоит дешевле, и использовал накопленную энергию вместо электричества из сети. Так, британец заплатил за работу бытовой техники 1,62 фунта (около 169 рублей) вместо 5,25 (около 548 рублей). Скулинг участвовал в эксперименте, который придумала компания Ovo Energy. Результат показал, что снабжение дома электричеством из электрокара позволит одному домохозяйству сэкономить примерно 420 фунтов (около 43,8 тысячи рублей) в год.

Кроме того, владельцы автомобилей смогут продавать излишки энергии. В сентябре Скулинг заработал 43,30 фунта (около 4,5 тысячи рублей) на продаже лишней энергии. Бизнесмен дождался пика цен на электричество и продал его по 240 пенсов (около 250 рублей) за киловатт-час — при том, что сам ранее заплатил всего 22 пенса (около 23 рублей) за киловатт-час. Ovo Energy считает, что электрокары помогут британцам в борьбе с энергокризисом.

Страна становится более зависимой от возобновляемых источников энергии на фоне борьбы с глобальным потеплением. Электрокары могли бы хранить солнечную и ветряную энергию, делая эти источники более надежными. Они также помогут сгладить пиковые часы потребления электричества, дав людям возможность запастись им заранее.

В апреле в Британии поднимут предельную цену на электричество для потребителей, из-за чего число жителей, не способных расплатиться по счетам, утроится. С нехваткой электроэнергии столкнутся 6,3 миллиона домохозяйств.