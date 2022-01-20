Капитан ФСБ зарегистрировал в своей московской квартире сотни людей

Следователи возбудили уголовное дело против капитана ФСБ, который фиктивно зарегистрировал в своей московской квартире сотни людей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 35-летний Илья параллельно работе в спецслужбе занимался побочным бизнесом, регистрируя россиян и иностранцев у себя дома в Москве. Таким образом, он прописал у себя несколько сотен человек. Илью задержали, но отпустили под подписку о невыезде, при этом из ФСБ он был уволен.

Несмотря на уголовное дело, офицер продолжил заниматься фиктивной регистрацией. Следствие попросило суд арестовать его, но вместо этого Илье запретили приближаться к МФЦ и ФМС. Он прописал у себя несколько сотен человек и продолжил регистрировать людей даже после возбуждения уголовного дела.