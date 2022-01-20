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Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство футболиста ради пива

В Омске мужчина получил пожизненной срок за убийство 21-летнего футболиста Дробыша

Фото: Омск-Информ

В Омском областном суде приговорили к пожизненному сроку 31-летнего Георгия Легачева, убившего 21-летнего футболиста Егора Дробыша. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.

34-летнего Александра Нагорнюка, вместе с ним напавшего на спортсмена и его 22-летнего друга, осудили на шесть лет. Также россияне обязаны выплатить потерпевшим пять миллионов рублей.

По данным следствия, преступление было совершено 27 января 2021 года в два часа ночи на Магистральной улице. Подсудимые заметили двух парней с пакетом и телефоном и решили ограбить их, после чего напали на потерпевших. Легачев сначала несколько раз ударил молодого футболиста складным ножом в спину, из-за чего тот получил смертельные ранения сердца. Затем мужчина набросился на его друга и ударил ножом в грудь. Когда потерпевшие выбежали на освещенный участок и стали звать на помощь, нападавшие забрали пакет с пивом и скрылись с места преступления. В результате спортсмен скончался на месте, а его товарища удалось спасти благодаря усилиям врачей.

Через три дня бойцы Росгвардии задержали злоумышленников. Выяснилось, что Легачев ранее был судим за убийство с отягчающими обстоятельствами, а его сообщник — три раза за кражи.

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Елизавета Новикова
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