Россиянина приговорили к пожизненному сроку за убийство футболиста ради пива
В Омском областном суде приговорили к пожизненному сроку 31-летнего Георгия Легачева, убившего 21-летнего футболиста Егора Дробыша. Об этом в четверг, 20 января, «Ленте.ру» сообщили региональном управлении Следственного комитета России.
34-летнего Александра Нагорнюка, вместе с ним напавшего на спортсмена и его 22-летнего друга, осудили на шесть лет. Также россияне обязаны выплатить потерпевшим пять миллионов рублей.
По данным следствия, преступление было совершено 27 января 2021 года в два часа ночи на Магистральной улице. Подсудимые заметили двух парней с пакетом и телефоном и решили ограбить их, после чего напали на потерпевших. Легачев сначала несколько раз ударил молодого футболиста складным ножом в спину, из-за чего тот получил смертельные ранения сердца. Затем мужчина набросился на его друга и ударил ножом в грудь. Когда потерпевшие выбежали на освещенный участок и стали звать на помощь, нападавшие забрали пакет с пивом и скрылись с места преступления. В результате спортсмен скончался на месте, а его товарища удалось спасти благодаря усилиям врачей.
Через три дня бойцы Росгвардии задержали злоумышленников. Выяснилось, что Легачев ранее был судим за убийство с отягчающими обстоятельствами, а его сообщник — три раза за кражи.