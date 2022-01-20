Бывший глава МИД ФРГ пристыдил Европу за позицию в отношении России

Бывший министр иностранных дел ФРГ и экс-вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что решение стран Европы отказаться от переговоров России и США по гарантиям безопасности вызывает стыд. Своим мнением политик поделился в интервью газете Tagesspiegel.

По мнению Габриэля, европейским странам следовало бы подключиться к консультациям с Москвой, а не отдавать инициативу в руки Вашингтона.

«Мне стыдно, что многие в Европе ведут себя так, будто ничего не происходит, и радуются тому, что США в очередной раз ведут переговоры по злободневному вопросу», — подчеркнул Габриэль. Пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю», считает экс-глава МИД.

Политик заключил, что Европа подтверждает позицию российского руководства относительно ее незначительной роли в переговорах сторон.

Переговоры и дипломатические консультации по вопросам договора о безопасности в Европе прошли 10 января в Женеве, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Кроме того, 13 января прошло совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Вене, где также рассматривались российские предложения.

