Хакеры атаковали серверы Красного Креста

Хакеры атаковали серверы Международного комитета Красного Креста. В результате произошла утечка персональных данных свыше 515 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета.

Кибератака на компьютерные серверы была обнаружена на этой неделе, информация о ней поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. «В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучен со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении», — говорится в заявлении.

По словам генерального директора МККК Роберта Мардини, чьи слова приводятся в заявлении, кибератака была направлена на внешнюю компанию в Швейцарии, с которой МККК заключил контракт на хранение данных. Никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации пока нет, так же как и данных о совершивших кибератаку хакерах. Мардини обратился к злоумышленникам и призвал их не делиться, не продавать, не сливать и не использовать эти персональные данные, поскольку подобные действия «могут причинить еще больший вред и боль тем, кто уже пережил невыразимые страдания».

В ночь на 14 января хакеры парализовали работу сразу нескольких правительственных сайтов Украины. Были недоступны ресурсы кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На сайтах Минобра и МИД злоумышленники разместили угрозы на трех языках, а также значки с перечеркнутыми гербом, флагом, картой Украины и свиньей.