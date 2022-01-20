В Северной Корее намекнули на возобновление ядерных испытаний

Северная Корея должна начать готовиться к долгосрочному противостоянию с США, заявил в ходе заседания Политбюро Центрального Комитета Трудовой партии Кореи лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Слова северокорейского лидера некоторые эксперты восприняли как намек на возобновление ядерных испытаний.

«Соответствующим органам дано указание пересмотреть меры по укреплению доверия, которые мы приняли по собственной инициативе на льготной основе, и оперативно рассмотреть вопрос о возобновлении всех временно приостановленных видов деятельности», — сообщает агентство.

Эксперты в беседе с Reuters отметили, что распоряжение может касаться и запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и ядерных испытаний, мораторий на которые поддерживается с конца 2017 года.

Указывается, что в ходе заседания также было принято решение о пересмотре мер по укреплению доверия и рассмотрении вопроса о возобновлении всех приостановленных мер, а также «усилении всех физических средств». ЦТАК отмечает, что враждебная риторика Соединенных Штатов «достигла опасного предела» — об этом свидетельствуют совместные учения США и Южной Кореи, ввод санкций, а также появление в регионе современного американского вооружения.

Ранее Северная Корея заявила об очередном запуске ракет. По данным северокорейских военных, две тактические управляемые ракеты поразили цель в Японском море. Проверочные стрельбы проводились для выборочной проверки этого вида вооружения и его точности.