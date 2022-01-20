Бывшего депутата объявят в розыск по линии Интерпола за невыплату зарплаты

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего депутата Госдумы Алексея Лященко за долги по зарплате работникам промышленной группы «Новик». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мера пресечения избрана на два месяца по ходатайству Следственного комитета России по уголовному делу, возбужденному по статье 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы»).

Компания экс-депутата проводила сервисное обслуживание и ремонт кораблей и подводных лодок ВМФ. Однако работникам одного из предприятий холдинга не выплачивалась зарплата, сумма задолженности превысила 200 миллионов рублей. На основании заочного ареста следствие объявит Лященко в международный розыск по линии Интерпола.

Лященко закончил Московский пограничный институт ФСБ. В 2016 году был избран в Госдуму, входил в комитет по финансовому рынку. Созданная Лященко компания «Новик» в 2019 году обанкротилась, после чего было возбуждено уголовное дело. В 2016 году первому заместителю гендиректора холдинга «Новик», бывшему заместителю командующего Тихоокеанским флотом Юрию Байло вынесли приговор за незаконное предпринимательство. Следователи выяснили, что он взял на ремонт десантного корабля «Оленегорский горняк» субподрядчика без лицензии. Суд оштрафовал Байло на 150 тысяч рублей и тут же амнистировал.