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Студенты придумали необычный способ знакомства на вечеринке

Студенты посоветовали для знакомства на вечеринке нанести на футболку свое имя и номер

Кадр: @aniyesno

Студенты Бристольского университета придумали необычный способ завести новое знакомство с помощью особого рисунка на одежде. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Star.

На размещенном в сети видео группа друзей посоветовала для знакомства с понравившимися на вечеринке людьми
нанести на белую футболку надписи «Желтые страницы» (пришедшее из США название телефонных справочников со сведениями о предприятиях и организациях), свое имя и номер телефона.

Студенты пояснили, что такой способ поможет избежать неловкости при знакомстве и позволит не беспокоиться в случае отказа, так как свои данные оставляют только желающие. На финальных кадрах молодые люди продемонстрировали, что к концу вечеринки их футболки были полностью заполнены именами и номерами телефонов парней и девушек.

Ролик стал вирусным и собрал 655,4 тысячи просмотров и 66 тысяч лайков. Пользователей сети порадовал предложенный лайфхак. «Это просто гениально», «Мне трудно общаться со сверстниками, но этот способ я бы опробовала», «Мне очень нравится ваш подход», «Это великолепная идея!», «Вы просто молодцы! Мне тоже стоит это повторить», — писали юзеры.

Ранее в январе психолог предупредила о проблемах в личной жизни из-за фотошопа. Ольга Коротина-Гессе объяснила, что если человек не принимает свою внешность, то он отвергает себя и как личность, стремясь улучшить облик в сети.

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Таисия Косинцева
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