Задержание создавших финансовую пирамиду россиянок попало на видео

Задержание в аэропорту Волгограда двух женщин, подозреваемых в создании финансовой пирамиды и мошенничестве на 100 миллионов рублей, попало на видео. Запись в четверг, 20 января, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как силовики берут под руки блондинку в шубе в здании аэропорта и ведут на парковку к служебной машине. Возле россиянки находится ее соучастница, тоже светловолосая женщина в шубе, задержанная оперативниками при попытке улететь из региона. Обеих предполагаемых преступниц сотрудники правоохранительных органов сажают в машины и везут в отделение.

По данным следствия, задержанные учредительница микрокредитной организации и ее помощница убеждали людей брать крупные займы в банках и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занималась более прибыльными проектами и нуждалась в оборотных средствах. Злоумышленницы сразу же отдавали заемщикам часть полученных денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они делали это в течение первых месяцев за счет денег новых клиентов, а затем выплаты прекращались. Полученные деньги женщины тратили на приобретение недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и дорогих вещей.

Полицейские получили более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Всего в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму более 100 миллионов рублей.

На организаторов пирамиды завели дело по статье 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ. Следователи также задержали еще двоих фигурантов, причастных к нелегальному бизнесу.