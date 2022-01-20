Запрет оборота криптовалют в России сочли невозможным без отключения интернета

Запретить оборот криптовалюты и майнинг в России невозможно, уверены специалисты. В разговоре с «Лентой.ру» президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин заявил, что Центробанк не до конца понимает принцип работы децентрализованной экономики. А член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике Арсений Поярков добавил, что ограничить операции с криптовалютами нельзя без полного запрета выхода в интернет.

Центробанк выступил с предложением запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Регулятор посчитал, что в стране нельзя игнорировать нарастание рисков, связанных с криптоактивами, учитывая, что российский рубль не является резервной валютой.

«Вне контроля ЦБ»

«Это абсолютно неразумная инициатива, которая не будет реализована. Невозможно запретить криптовалюту, ведь она находится вне контроля ЦБ. Но вместо того, чтобы разобраться, как все устроено, как это происходит во всем мире, наш банк принимает решение просто все запретить», — отметил Припачкин.

С майнингом все тоже довольно непросто. Дело в том, что нет никакой возможности запретить дата-центры, а ведь майнинг — это именно работа программного обеспечения в дата-центре Юрий Припачкин президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна

Специалист предположил, что ЦБ не до конца понимает принцип работы децентрализованной экономики. Он также считает, что в условиях, когда 15 миллионов россиян имеют криптокошельки, инициатива приведет к возмущению людей.

«Нельзя запретить запрещенное»

Член экспертного совета Государственной Думы по цифровой экономике Арсений Поярков не согласился с коллегой. По его словам, запретить криптовалюту в России все-таки можно, только на данном этапе ситуацию это уже никак не изменит.

«Запретить можно все, что угодно: составляется законодательный акт и некий объект попадает под запрет. Другое дело, как это контролировать? Технически невозможно запретить использовать криптовалюту без полного запрета выхода в интернет. Так что мы говорим только о том, что если законом будут предусмотрены последствия в виде административной или уголовной ответственности, то, соответственно, мы увидим новые уголовные дела», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Он считает, что остановить этот бизнес полностью нельзя. Дело в том, что индустрия уже разрослась слишком сильно, потому и уничтожить ее невозможно.

Оборот криптовалюты и так запрещен. Но есть огромное количество обменников, где можно реализовать и небольшие объемы, а можно и наличность грузовиками. Майнинг тоже не легализован, потому что это целое производство, под которое никто не получает разрешений. Он и так находится в тени Арсений Поярков член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике

«Что запрещать дополнительно — непонятно. Можно вводить какие-то санкции, конечно, но как все это контролировать? Нельзя запретить запрещенное», — подытожил Поярков.

