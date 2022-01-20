Силовики вели тайную пиар-кампанию против WhatsApp под видом борьбы с педофилами

Министерство внутренних дел Великобритании тайно спонсировало пиар-кампанию против технологии сквозного шифрования (E2EE, end-to-end encryption) под видом борьбы с педофилами. Об этом стало известно журналистам издания The Record, которые уточняют, что E2EE внедрена или будет внедрена в ближайшее время в WhatsApp, Facebook Messenger и Instagram.

Журналисты опубликовали сведения о том, что правительство страны, в частности МВД Британии, выделило 534 тысячи фунтов стерлингов (около 56 миллионов рублей) коалиции No Place to Hide («Негде спрятаться»). Ранее ее члены заявляли, что коалиция спонсируется «рядом организаций, представляющих интересы британского общества», включая благотворительные объединения и разработчиков технологий информационной безопасности. Организация также вела борьбу с представителями глобальных соцсетей и оказывала на них давление.

Когда сведения о причастности британского правительства к кампании были обнародованы, правозащитники выразили опасения, что настоящая цель No Place to Hide — расширение практики глубокого вмешательства государства в дела граждан страны и слежка за их частными переписками.

Коалиция No Place to Hide легально проводит информационную кампанию в стране с января 2002 года. Ее основной задачей заявляется противодействие сексуальным преступлениям против детей. Создатели проекта подчеркивают, что сквозное шифрование, обеспечивающее конфиденциальность переписок, очень важно для большинства жителей мира. Однако они отмечают, что из-за этой меры соцсети больше не смогут фиксировать случаи домогательств в отношении детей.

«Если планы по внедрению E2EE будут реализованы, мы перестанем ежегодно получать информацию примерно о 14 миллионах сообщений, в которых содержатся сведения о сексуальном насилии над детьми в интернете. Это может иметь катастрофические последствия для безопасности», — говорится на сайте коалиции.

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