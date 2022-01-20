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В Норвегии заявили о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию

Премьер Норвегии Стере заявил, что страна не сможет заменить Россию в поставках газа в ФРГ

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью ZDF заявил о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию.

«Мы на треть удовлетворяем потребности Германии в газе, но наши трубопроводы уже работают на полную мощность. У нас нет резервов, которыми мы могли бы восполнить дефицит», — сказал политик, отвечая на вопрос сможет ли Норвегия обеспечить ФРГ газом в случае срыва поставок из России.

Ранее колумнисты американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Джо Уоллес и Георгий Канчев заявили, что зависимость европейских стран от российского газа и нефти не позволит им в случае кризиса в отношениях с США ввести санкции против Москвы. Они напомнили, что Россия была главным поставщиком энергоносителей для Европы со времен СССР. За последние несколько лет страна смогла нарастить долю в европейском газовом рынке.

Марина Совина
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