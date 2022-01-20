Видео ночного океана встревожило пользователей сети

Сотрудник буксирного судна из США с ником trevin_17 показал в TikTok, как выглядит океан ночью. Молодой человек снял видео, в котором продемонстрировал непроглядную темноту. Многие пользователи соцсети признались, что ролик встревожил их.

«Все публикуют видео о том, как темно на лодке ночью. Что ж, я работаю на судне. Давайте посмотрим, как темно там на самом деле», — говорится в ролике. В видео trevin_17 вышел на палубу с фонариком и продемонстрировал, что на судне ничего не видно. «Тьма кромешная даже с фонарем. Свет не уходит далеко», — посетовал блогер и направил фонарик на воду.

Ролик молодого человека собрал более 27 миллионов просмотров и прославил его в TikTok. В комментариях многие юзеры соцсети написали, что видео напугало их. «Мне страшно, хотя это и выглядит круто», «Жутко!», «В этом видео показаны все мои фобии», — поделились зрители. Другие пользователи, наоборот, признались, что хотели бы оказаться на месте блогера и работать на буксирном судне.

После того как видео об океане стало популярным, trevin_17 опубликовал новый ролик, в котором ответил на вопрос, чем занимается на работе. «Честно говоря, 80 процентов времени мы просто наводим порядок на судне, готовим еду или спим. Вот и все. А так, мы толкаем баржи», — объяснил блогер.

Ранее другой TikTok-блогер показал, как воспринимает мир, будучи больным шизофренией. Молодой человек снял видео, в котором с помощью анимации продемонстрировал, как ему чудятся лица и голоса.