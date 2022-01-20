Названы самые популярные пароли россиян

Самыми популярными паролями 2021 года у россиян стали «qwerty123», «qwerty1» и «123456». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервиса DLBI.

В первую пятерку также вошли «a11111» и «123456789». Отмечается, что среди кириллических паролей наиболее распространены «йцукен», «пароль», «любовь», «привет» и «наташа».

Аналитики изучили 35,5 миллиарда уникальных пар логинов и паролей, включая 250 миллионов новых. По их данным, только 3,5 процента паролей из этого массива можно назвать сложными, а 16,5 процента — длинными.

По словам начальника информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексея Дрозда, используя легкие пароли при отсутствии двухфакторной аутентификации, пользователь рискует лишиться доступа к своим страницам и личным кабинетам на разных ресурсах. Он предупредил, что особенно опасно, если мощенники получат доступ к основной почте человека, заявил начальник информационной безопасности «СёрчИнформ» Алексей Дрозд. Он пояснил: попав в основной почтовый ящик, мошенники могут завладеть большим количеством информации, «сбросив» пароль от других сервисов. К некоторым из них может быть привязана банковская карта клиента.

