Правительству России предложили новые меры поддержки семей

Общественная палата России предложила правительству расширить меры государственной поддержки семей с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлию Зимову.

Так, например, предлагается субсидировать половину аренды жилья, а также снизить ставки по ипотеке. Для улучшения условий проживания многодетных семей рассматривается снижение ставки на ипотечный займ до 0 процента годовых.

Правительству также поступило предложение выплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет и предоставить сертификаты на услуги няни для детей до трех лет «Ежемесячное пособие на каждого ребенка — это опыт Сахалина, где оно составляет по 2,5 тысячи рублей. За время действия меры там суммарно вырос коэффициент рождаемости», — напомнила Зимова. В ближайшее время инициативу направят вице-премьеру правительства Татьяне Голиковой.

В сфере образования предлагается включить преференции в виде бесплатного дополнительного образования и целевые контракты на обучение детей из многодетных семей. В общественной палате также высказались о важности субсидирования обучения в вузах.

Ранее в Госдуме высказались против введения безусловного базового дохода для граждан. «Думаю, это непопулярная мера, хотя у нас пока не проводился опрос населения по этому поводу. Но все швейцарские кантоны (аналог федерального субъекта в Швейцарии) проголосовали против такого дохода. Причиной стало то, что работающие граждане, отчисляющие налоги, не совсем понимают, почему они должны содержать людей, которые не хотят работать», — отметила член фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб.