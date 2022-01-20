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Россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена за год у власти

Исследование Brand Analytics: россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена за год

Фото: Shutterstock

За год президентства Джо Байдена россияне больше всего запомнили комментарий американского лидера в адрес главы российского государства Владимира Путина в одном из интервью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Brand Analytics.

Ресурс проанализировал самые обсуждаемые российскими пользователями события, связанные с американским президентом, а также наиболее резонансные ситуации, описанные в СМИ.

«Для россиян самым волнующим стало скандальное интервью Байдена, в котором на вопрос журналиста, считает ли он президента Путина убийцей, он дал утвердительный ответ. За исторической фразой последовал быстрый и легкий ответ Путина, разрядивший столь недипломатичную ситуацию. Интервью в течение недели обсудили в соцсетях более 744 тысяч раз», — говорится в исследовании.

Ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что по итогам первого года президентства Джо Байдена в США можно отметить его успехи в международной политике и падающий рейтинг внутри страны. «Он готов влить в экономику США очень большие деньги, чтобы ее оживить. Ставится задача очень многие производства вернуть в США и сделать очередной технологический рывок», — высказался Калачев.

Марина Совина
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