Путин рассказал о личных встречах с Собяниным

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что находится с тем в постоянном контакте, в том числе и встречаясь лично. Об этом сообщает ТАСС.

При этом президент отметил, что хотел бы шире обсудить ситуацию в столице. Он попросил мэра рассказать о задачах, которые стоят перед городом в ближайшее время.

Заявление было сделано в рамках рабочей встречи мэра и президента, на которой мэром были озвучены основные вопросы развитии Москвы в последние месяцы.

Ранее на встрече мэр Москвы рассказал президенту, что население столицы за 10 лет выросло на полтора миллиона человек, достигнув 13 миллионов.