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Путин рассказал о личных встречах с Собяниным

Президент Путин рассказал о постоянном контакте и личных встречах мэром Москвы Собяниным

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что находится с тем в постоянном контакте, в том числе и встречаясь лично. Об этом сообщает ТАСС.

При этом президент отметил, что хотел бы шире обсудить ситуацию в столице. Он попросил мэра рассказать о задачах, которые стоят перед городом в ближайшее время.

Заявление было сделано в рамках рабочей встречи мэра и президента, на которой мэром были озвучены основные вопросы развитии Москвы в последние месяцы.

Ранее на встрече мэр Москвы рассказал президенту, что население столицы за 10 лет выросло на полтора миллиона человек, достигнув 13 миллионов.

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Роман Кирьянов
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