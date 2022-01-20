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Родственники российских спасателей пожаловались на поборы начальства

Глава СК Бастрыкин поручил проверить жалобы о поборах начальства с камчатских спасателей
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: СК России / Global Look Press

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в социальных сетях сообщения о поборах начальства с сотрудников Камчатского спасательного центра МЧС России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, родственники спасателей в своем обращении пожаловались, что «руководство центра настойчиво предлагает младшим по званию сотрудникам передавать лицам из числа руководства часть денежного довольствия и других выплат».

Ход и результаты рассмотрения обращения поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» Светлана Голуб рассказала, что в городе Юрга Кемеровской области местные жители обложили данью военнослужащих-контрактников различных рангов. Голуб назвала сборщиков дани «местным криминалитетом» и заявила, что из-за их действий военные вынуждены покидать службу. По ее словам, в месяц с военных удается получить до 300-400 тысяч рублей.

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Марина Совина
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