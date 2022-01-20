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Стали известны сроки визита экспертов ВОЗ по вопросу «Спутника V»

Глава Минздрава Мурашко сообщил о передаче данных по вакцине «Спутник V» в ВОЗ

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о передаче данных по отечественной вакцине против коронавируса «Спутник V» во Всемирную организацию здравоохранения. Он предполагает, что эксперты ВОЗ прибудут в Россию ориентировочно в феврале, сообщает ТАСС.

Эксперты ВОЗ заявляли ранее, что ожидают в конце января дополнительные сведения от российской стороны по «Спутнику V» в рамках процедуры рассмотрения запроса на включение вакцины в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL).

Накануне ученые Института Спалланцани в Италии доказали, что вакцина «Спутник V» обеспечивает более высокую защиту против омикрон-варианта SARS-CoV-2, чем Pfizer.

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По результатам сравнительных исследований, вакцина «Спутник V» продемонстрировала вдвое больший титр нейтрализующих антител к штамму B.1.1.529 и в 2,6 раза выше — через три месяца после вакцинации. Российская вакцина нейтрализует штамм омикрон за счет формирования сильного иммунного ответа из-за высокого уровня антител.

У 100 процентов вакцинированных «Спутником V» были зафиксированы антитела, эффективно нейтрализующие новый штамм омикрон, по сравнению с 83,3 процента у вакцинированных препаратом Pfizer.

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Анна Щербакова
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