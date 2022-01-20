В США обнаружили странность в отношениях Берлина и Москвы

Публицист Андреас Клут заявил, что Германии свойственны проявления «странной русофилии», из-за чего Запад не может рассчитывать на Берлин в случае конфликта России и Украины. Своими наблюдениями журналист поделился в материале для Bloomberg.

По словам автора публикации, США и западных союзников уже давно «раздражают» привычка ФРГ уклоняться от ответственности и «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой.

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — пояснил Клут. Обозреватель также раскритиковал принцип немецких социал-демократов: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо».

Политик выразил недовольство и тем, что Германия согласилась построить газопровод «Северный поток-2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

Ранее историк Катя Хойер предрекла Германии санкции из-за газопровода «Северный поток-2». «Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока-2", и этот вопрос еще не снят с повестки дня», — отметила Хойер. Она добавила, что Берлин слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает ему полностью поддерживать антироссийскую политику западных стран.