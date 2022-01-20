Германии предрекли санкции США из-за «Северного потока-2»

Историк Катя Хойер (Katja Hoyer) предрекла Германии санкции, которые могут ввести США из-за газопровода «Северный поток-2». Она написала об этом в статье для The Telegraph.

«Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока-2", и этот вопрос еще не снят с повестки дня», — отметила Хойер.

Историк добавила, что Германия слишком сильно зависит от Москвы в вопросе поставок энергоресурсов, что не дает Берлину полностью поддерживать антироссийскую политику западных стран. Если новое руководство Германии осуществит планы закрытия атомных электростанций в стране, то, по ее словам, зависимость ФРГ от российского газа увеличится.

Хойер также заявила, что несправедливо винить в сложившейся ситуации одну главу МИД Германии Анналену Бербок. «Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток-2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС», — пояснила историк, добавив, что теперь политическая вина за «зависимость Германии от России» легла на плечи Бербок.

16 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что предлагаемые в США новые санкции против российского руководства могут привести к прекращению отношений между странами.

Ранее в январе 25 сенаторов-демократов предложили запретить операции с первичным и вторичным госдолгом России, ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2» в случае эскалации конфликта на Украине.