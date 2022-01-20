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Байден призвал продолжать переговоры по СВПД

Президент США Джо Байден о переговорах по СВПД: сдаваться еще рано
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден призвал продолжать переговоры по будущему Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своего президентства. Трансляция ведется на странице Белого дома в Twitter.

По его словам, Вашингтон фиксирует «определенный прогресс» на переговорах в Вене. «Сдаваться еще рано. Определенный прогресс присутствует», — ответил политик на вопрос о том, считает ли он по-прежнему возможным обоюдное возвращение Ирана и США к соблюдению СВПД.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД только в случае, если США полностью отменят все санкции в отношении Тегерана и не выйдут вновь из СВПД по иранской ядерной программе. В США в ответ заявили, что готовы снять с Ирана санкции, но лишь те, что противоречат СВПД.

Марина Совина
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