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В Египте объяснили ужесточение правил въезда для туристов

Замминистра туризма Египта Шаляби: правила въезда ужесточили из-за фальшивых документов

Фото: Pixabay

Заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби объяснила, что ужесточение правил въезда для туристов в страну связано с фальшивыми документами о вакцинации или результатами тестов на коронавирус у некоторых туристов. Об этом она рассказала РИА Новости.

По ее словам, целью египетских властей при вводе новых правил является упрощение въезда в страну, а не усложнение или навязывание дополнительных расходов на отдых.

Кроме того, Шаляби пояснила, что у некоторых туристов сертификаты о вакцинации не соответствуют нормам минздрава Египта, или у них нечитаемый QR-код, или они вызывают сомнения, или являются подделкой. «Только в этом случае будет проводиться экспресс-тест, если он отрицательный, то турист спокойно попадает в страну», — подчеркнула замминистра.

Также она отметила, что экспресс-тесты дешевле ПЦР-тестов, что также упростит поездки туристов.

С 22 января все въезжающие в страну туристы обязаны иметь при себе один из установленных документов на выбор: сертификат о прививке (со времени получения второй дозы должно пройти не менее 14 суток), отрицательные результаты ПЦР или экспресс-теста на антиген к COVID-19, сделанные более чем за 72 часа до прилета. При несоответствии предоставляемых документов установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген.

Марина Совина
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