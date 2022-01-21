Побывавшая в Египте россиянка выяснила истинное мнение жителей страны о русских

Российская туристка, побывавшая в Египте, выяснила у местных жителей их истинное мнение о русских. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристка поделилась ситуацией, которую наблюдала на одном из рынков страны: муж с женой спорили на публике, при чем супруг громко возмущался. По словам путешественницы, от конфликта стало неловко всем очевидцам, а египтяне начали открыто посмеиваться над парой.

После этого случая блогерша решила спросить у знакомого, что местные жители на самом деле думают про русских туристов. Так, мужчина признался, что сразу понял, что ругающаяся на людях пара — туристы из России. «Не выдавайте свою национальность, не ругайтесь на людях! Больше ни одни иностранцы такого себе не позволяют», — сделала вывод путешественница.

Кроме того, собеседник девушки считает, что русские жадные и равнодушные. Например, он вспомнил, что туристы редко дают подаяния египетским детям и попрошайкам. Помимо прочего, путешественники из России любят много есть и пить на отдыхе.

«Наши женщины очень любят носить маленькие майки, чтобы руки, плечи и грудь были напоказ. Египтяне удивляются смелостью наших дам, поэтому мы так сильно им нравимся. Для них русские девушки очень худые, и они удивляются, как мы в таком "больном" состоянии рожаем детей и кормим грудью. Кстати, такой типаж не нравится местным египтянам. У них идеалы красоты, чтобы дама была пышкой», — поделилась наблюдениями автор блога.

Еще одна забавная особенность, подмеченная египтянином — нежелание российских туристов учить английский язык. Девушка согласилась с этим, добавив от себя, что часто отдыхающие выглядят комично, когда из-за злости от недопониманий срываются на крик и брань.

Ранее в январе россиянка побывала в Египте и возмутилась реальным отношением местных к русским. Так, по ее словам, в реальности египтяне ведут себя агрессивно и бестактно, не стесняясь попрошайничать на улицах.