В Литве разрешат ходить на работу с бессимптомным COVID-19

В Литве работникам жизненно важных сфер хозяйства или общественного сектора разрешат ходить на работу даже с подтвержденным коронавирусом, если болезнь протекает бессимптомно, а в сфере наблюдается дефицит людей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис. «В настоящее время необходимости в том, чтобы лица с бессимптомным COVID-19 продолжали работать, нет, но мы должны быть готовыми к разным вариантам развития событий», — заявил он.

Кроме того, продолжать ходить на работу смогут и те жители страны, которые контактировали с зараженным, но не заболели сами.

К перечню жизненно важных сфер, согласно обнародованному министерством перечню, относятся энергетика, финансы, дорожное хозяйство, почта, социальное обеспечение, МВД, армия, здравоохранение и некоторые другие.

В Литве за время пандемии, согласно последним данным, заразились коронавирусом более 595 тысяч человек, свыше 7 тысяч умерли.