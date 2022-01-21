В НАТО заявили о намерении остаться на востоке

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила о намерении альянса остаться на востоке. Ее слова передает РИА Новости.

По словам Лунгеску, страны НАТО не откажутся от «способности защищать и оборонять друг друга». «В том числе за счет присутствия сил в восточной части альянса», — добавила она, отметив, что альянс сохраняет бдительность и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части.

Ранее МИД России подвел итоги переговоров главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Отмечается, что до встречи американского госсекретаря предупредили, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей России, связанных с расширением НАТО на восток, будет иметь самые серьезные последствия.