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Российский подросток предстанет перед судом за убийство дяди поленом

В Омской области 16-летний подросток убил поленом 56-летнего дядю, защищая мать

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 56-летнего дяди. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено 24 октября 2021 года в деревне Кипо-Кулары Тевризского района. Молодой человек несколько раз ударил родственника поленом по голове из-за того, что тот угрожал его матери, а также собирался поджечь дом. От полученной травмы головы потерпевший скончался на месте.

Несовершеннолетнего обвиняют по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего») УК РФ. Сейчас он находится под домашним арестом.

5 октября 2021 года сообщалось, что в Перми подростков осудили за убийства и изнасилования.

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Елизавета Новикова
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