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Назван способ снизить риск кражи ценных вещей в путешествиях

Туристы круизов советуют носить бижутерию, а прочие ценности прятать в сейф в каюте

Фото: Leonardo Yip / Unsplash

Пользователи сети поделились секретами, как избежать кражи ценных вещей во время поездок. На соответствующий тред часто путешествующих в круизах туристов в Reddit обратил внимание Express.

Один путешественник признался, что носит ценные украшения только во время ужинов. Когда круизный лайнер стоит в порту, он все снимает, чтобы не стать приманкой для воров. Еще один пользователь предложил другой способ снизить риск кражи дорогих предметов — брать в поездки бижутерию, а прочие ценности прятать в сейф в каюте. Третья туристка рассказала, что она с мужем в поездки надевает специальные запасные обручальные кольца.

«Лучше вообще ничего не носить, чтобы потом не потерять», — назвал универсальный, по мнению многих туристов, вариант сохранить ценности в путешествии один из комментаторов.

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Помимо прочего, пользователи сети дали несколько советов, как не привлекать к себе внимание злоумышленников в многолюдных местах, например, в порту. Таким образом, рекомендовалось тщательно следить за своим окружением, заранее снимать ремешок на запястье или другие атрибуты, которые могут идентифицировать вас как пассажира круизного лайнера, а также с особой осторожностью носить украшения из драгоценных металлов.

«Как же меня раздражает очередной громкий и явный турист с часами "Ролекс" на запястье, крутящий большой пачкой наличных. Так вы быстро станете мишенью для воров и грабителей», — предупредил туристов один из комментаторов треда Reddit.

Ранее в январе побывавшие в круизах туристы раскрыли самые курьезные случаи, произошедшие на борту лайнеров. Один из путешественников рассказал, как однажды пассажир поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт.

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Дарья Рыбак
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