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Россия увеличила поставки газа в Евросоюз

Еврокомиссия: РФ в 2021 году увеличила поставки газа в страны ЕС на 2% по сравнению с 2020

Фото: Marsel Badykshin/ Globallookpress.com

Россия увеличила поставки газа в страны Европейского союза (ЕС) на два процента в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается в отчете Еврокомиссии, который приводит РИА Новости.

Импорт по белорусскому маршруту сократился на 15 процентов, по украинскому — вырос на девять процентов. Поставки по «Северному потоку», который оставался основным маршрутом для транспортировки газа в ЕС, выросли на два процента.

За первые три квартала 2021 года их объемы составили почти 43 миллиарда кубометров, в годовом исчислении цифра практически не изменилась. Через Белоруссию транзит составляет 29 миллиардов кубических метров, в целом увеличившись на 10 процентов. Через Украину поставки остались практически неизменными, составив 28 миллиардов кубов.

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала стабильно высокие цены на газ, его стоимость в Европе вряд ли быстро опустится к уровням предыдущих лет. Эксперты отметили, что в третьем квартале 2021 года цены на газ продолжали расти.

Марина Совина
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