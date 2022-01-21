Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский инфекционист назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19

Инфекционист Никифоров: вакцинация от COVID-19 каждые три месяца перегружает иммунитет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, вакцинацию нужно проводить реже, так как прививка каждые три месяца перегружает иммунную систему человека.

«Вакцина в любом случае нужна. Но доводить до идиотизма и вакцинироваться каждые три месяца, если кому-то такая бредовая идея в голову придет, это в конечном итоге плохо закончится. Ни одна иммунная система каждые три месяца ревакцинацию не выдержит», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

Никифоров отметил, что наилучшим вариантом является ситуация, когда от COVID-19 нужно будет прививаться раз в год. В перспективе, по мнению ученого, когда вирус деградирует до ОРВИ, необходимость в вакцинации может вообще исчезнуть.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 49 513 случаев COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране с начала пандемии достигло 10 987 774. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5922) и в Московской области (4424).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея
Девушка доверила другу отрезать свои волосы топором и сняла процесс на видео
Назван продукт для спасения в условиях глобальной катастрофы
Российский инфекционист назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19
Российский школьник принес самодельные бомбы в класс и устроил взрыв
Лукашенко пообещал начать транзит власти «через два-три года»
Apple окончательно откажется от бесплатных наушников для iPhone
Следственный комитет запросил у МВД материалы по «минированию» школ Крыма
Дочь назвала причину похищения супруги бывшего чеченского судьи
Лидию Федосееву-Шукшину отправили в центр реабилитации для пожилых людей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter