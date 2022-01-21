Российский инфекционист назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19

Главный инфекционист ФМБА России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Виктор Никифоров назвал бредовым частое вакцинирование от COVID-19. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По мнению специалиста, вакцинацию нужно проводить реже, так как прививка каждые три месяца перегружает иммунную систему человека.

«Вакцина в любом случае нужна. Но доводить до идиотизма и вакцинироваться каждые три месяца, если кому-то такая бредовая идея в голову придет, это в конечном итоге плохо закончится. Ни одна иммунная система каждые три месяца ревакцинацию не выдержит», — объяснил специалист.

Никифоров отметил, что наилучшим вариантом является ситуация, когда от COVID-19 нужно будет прививаться раз в год. В перспективе, по мнению ученого, когда вирус деградирует до ОРВИ, необходимость в вакцинации может вообще исчезнуть.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 49 513 случаев COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в стране с начала пандемии достигло 10 987 774. Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (15 987), Санкт-Петербурге (5922) и в Московской области (4424).