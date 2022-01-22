Оценен объем поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила объем мер для поддержки жителей Евросоюза (ЕС) из-за роста цен на энергоносители более чем в 21 миллиард евро. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, за последние несколько месяцев цены на газ в мире достигли исторических максимумов. Она добавила, что это повлияло на тарифы в ЕС.

«Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили более 21 миллиарда евро», — сказала Симсон.

Еврокомиссар добавила, что к этим мерам не относятся налоговые послабления. Она также подчеркнула, что предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения кризиса.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал холодную зиму одной из основных причин роста цен на газ в Европе. Он указал, что Еврокомиссия «целенаправленно» отказывается от долгосрочных контрактов в пользу спотовых. В результате летом европейские страны столкнулись с ситуацией, когда им не удалось заполнить хранилища, а зимой из-за низких температур на три недели сократилось время для закачки в подземные хранилища.

