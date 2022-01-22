Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России

Россия сможет быстро атаковать Украину, если высадит свой воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах. «Сценарий присоединения» Украины к России описал в эфире UKRLIFE.TV бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, российские войска могут воспользоваться аэродромами в радиусе менее 50 километров от украинской столицы — можно задействовать пять-семь площадок. Помимо этого, высадку десанта реально произвести на двух аэродромах внутри Киева — на заводе Антонова и аэродром Жуляны.

Генерал ВСУ отметил, что первый эшелон вертолетов способен установить контроль над взлетно-посадочными полосами, минуя украинские системы противовоздушной обороны — это позволит самолетам приземлятся в аэропортах. По его словам, вся операция может быть осуществлена очень быстро.

22 января на Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы.