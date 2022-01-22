Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России

Генерал ВСУ Кривонос: Россия может быстро атаковать Украину с аэродромов у Киева

Фото: РИА Новости

Россия сможет быстро атаковать Украину, если высадит свой воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах. «Сценарий присоединения» Украины к России описал в эфире UKRLIFE.TV бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос.

По словам Кривоноса, российские войска могут воспользоваться аэродромами в радиусе менее 50 километров от украинской столицы — можно задействовать пять-семь площадок. Помимо этого, высадку десанта реально произвести на двух аэродромах внутри Киева — на заводе Антонова и аэродром Жуляны.

Генерал ВСУ отметил, что первый эшелон вертолетов способен установить контроль над взлетно-посадочными полосами, минуя украинские системы противовоздушной обороны — это позволит самолетам приземлятся в аэропортах. По его словам, вся операция может быть осуществлена очень быстро.

22 января на Украину в рамках американской военной помощи прибыла первая партия боеприпасов. Известно, что в страну поступило около 200 тысяч фунтов (свыше 90 тонн) летального оружия, в том числе боеприпасы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине обвинили Германию в подрыве единства Запада из-за России
Генерал ВСУ описал сценарий быстрого присоединения Украины к России
Житель Литвы выиграл рекордные для стран Балтии деньги
В Германии оценили санкции против России
Восстановлена хронология тройного убийства семьи под Омском
Массовая драка с участием приезжих произошла в центре Москвы
Россиянин расчленил жену в Новый год и спрятал останки на кладбище
Оценены запасы газа Украины при военном конфликте с Россией
Губерниев назвал дебильным запрет на русский язык для украинских олимпийцев
Сенатор США ответил Зеленскому на критику слов Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter