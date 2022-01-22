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В Госдепе высказались об эвакуации семей сотрудников посольства США в Киеве

ТАСС: Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей сотрудников посольства США в Киеве

Фото: Shutterstock

В Госдепартаменте не подтвердили сообщения о готовящемся начале эвакуации семей сотрудников американского посольства на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства.

«Нам нечего объявить в настоящий момент», — заявил источник. По словам собеседника агентства, в Госдепе тщательно планируют действия на случай, если ситуация в области безопасности ухудшится.

Представитель ведомства подчеркнула, что власти США ранее уже рекомендовали соотечественникам пересмотреть свои планы посещения Украины. «Если будет принято решение изменить нашу позицию в вопросе американских дипломатов и их семей, американским гражданам не следует ожидать, что будет проводиться эвакуация за государственный счет», — добавила она.

Ранее стало известно, что Госдеп распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. «Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США на Украине начать эвакуацию из страны в понедельник», — написал один из журналистов FoxNews, который заявил, что данную информацию ему предоставили официальные лица.

Марина Совина
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