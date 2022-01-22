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Румыния обвинила Россию в попытке создать железный занавес

Румынский министр Дынку заявил, что власти России пытаются создать новый железный занавес

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку обвинил власти России в том, что они пытаются создать новый железный занавес. Его слова передает агентство Agerpres.

Дынку уточнил, что речь идет о попытке создать новую форму передела сфер влияния на мировой арене. «Возможно, время от времени нужно заключать новые типы соглашений между странами, военно-политическими блоками», — отметил Дынку. Румынский министр также заявил, что призыв России к выводу сил НАТО из Румынии и Болгарии нельзя брать в расчет и предположил, что 2022 год может стать решающим для перемен на мировом уровне.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что российские предложения по гарантиям безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии. Дипломат рассказал, что это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года.

Марина Совина
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