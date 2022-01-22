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Посол оценил работу российских военных в Венесуэле

Посол Мелик-Багдасаров: военные РФ работают в Венесуэле, повышая обороноспособность страны
Сергей Мелик-Багдасаров

Сергей Мелик-Багдасаров. Фото: МИД России / Global Look Press

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» оценил работу российских военных в Венесуэле.

По словам дипломата, действия военных специалистов РФ повышают обороноспособность республики. «Здесь продолжают работать наши специалисты, которые занимаются ремонтом и обслуживанием военной техники. Мы усиленно повышаем обороноспособность Венесуэлы» — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, говоря о размещении российских ракет на Кубе и в Венесуэеле, нельзя забывать о том, что это суверенные страны. При этом представитель Кремля подчернул, что просьба властей Эстонии разместить на своей территории войска НАТО доказывает, что не Россия является источником напряжения в регионе.

Марина Совина
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